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Энди Кэрролл получает в чемпионшипе 1 тысячу фунтов стерлингов в неделю

15:15
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Стали известны условия контракта нападающего Энди Кэрролла, который заключил контракт с «Редингом», сообщает The Athletic.

32-летний футболист играет в чемпионшипе за символическую зарплату — 1 тысяча фунтов стерлингов в неделю.

В текущем сезоне Кэрролл провел три матча в составе «Рединга», в которых сумел отличиться одним забитым мячом.

Последним клубом Кэрролла был «Ньюкасл». Он покинул команду летом 2021 года и с тех пор находился в статусе свободного агента.

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Иван Шитик все материалы автора

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