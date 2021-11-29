Энди Кэрролл получает в чемпионшипе 1 тысячу фунтов стерлингов в неделю

Стали известны условия контракта нападающего Энди Кэрролла, который заключил контракт с «Редингом», сообщает The Athletic.

32-летний футболист играет в чемпионшипе за символическую зарплату — 1 тысяча фунтов стерлингов в неделю.

В текущем сезоне Кэрролл провел три матча в составе «Рединга», в которых сумел отличиться одним забитым мячом.

Последним клубом Кэрролла был «Ньюкасл». Он покинул команду летом 2021 года и с тех пор находился в статусе свободного агента.