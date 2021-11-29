В «Манчестер Юнайтед» рассказали, почему выбрали Рангника

Ральф Рангник покинул пост руководителя по спорту и развитию в «Локомотиве» и стал временным главным тренером английского «Манчестер Юнайтед». С 63-летним немцем подписан контракт до конца нынешнего сезона.

«Ральф — один из самых уважаемых и инновационных тренеров в Европе. Он был основным кандидатом на пост исполняющего обязанности главного тренера. Он сочетает в себе лидерские качества и глубокие познания в футболе, а также обладает огромным опытом.

Все в клубе с нетерпением ждут возможности поработать с ним в этом году. А затем он останется в клубе в качестве советника», — приводит слова директора клуба Джона Мартоу сайт «МЮ».

23 июля Рангник начал работать в «Локомотиве» руководителем по спорту и развитию. Его контракт с клубом был подписан на три года.