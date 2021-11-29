Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Кэррик останется в тренерском штабе «Манчестер Юнайтед» при Рангнике

15:41
Теги:

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик останется в клубе при Ральфе Рангнике. Он станет одним из помощников немецкого специалиста, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Также помогать 63-летнему немцу будет и Майк Фелан. При этом Рангник получил разрешение привести в клуб несколько новых членов тенерского штаба.

21 ноября пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» покинул норвежец Уле Гуннар Сульшер. Командой временно руководил Майкл Каррик. Он продолжит исполнять обязанности, пока Рангник получает британскую рабочую визу.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Такой футбол нам не нужен! ЦСКА с «Зенитом» показали, почему сборная так сыграла в Сплите
В бундестаге ответили на требование Киева о репарациях от Германии
0