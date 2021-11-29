Кэррик останется в тренерском штабе «Манчестер Юнайтед» при Рангнике

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик останется в клубе при Ральфе Рангнике. Он станет одним из помощников немецкого специалиста, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Также помогать 63-летнему немцу будет и Майк Фелан. При этом Рангник получил разрешение привести в клуб несколько новых членов тенерского штаба.

21 ноября пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» покинул норвежец Уле Гуннар Сульшер. Командой временно руководил Майкл Каррик. Он продолжит исполнять обязанности, пока Рангник получает британскую рабочую визу.