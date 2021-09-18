Энди Кэролл: «Мои дети все еще думают, что подпишу контракт с «Манчестер Сити» или «Барселоной»

Экс-нападающий сборной Англии Энди Кэрролл признался, что остается без клуба не из-за отсутствия вариантов, а потому что ему трудно поддерживать игровую форму. 32-летний англичанин этим летом покинул «Ньюкасл».

«Мои дети все еще думают, что я собираюсь подписать контракт с «Манчестер Сити» или «Барселоной», чего, как мы все знаем, не произойдет. Но они все еще подталкивают меня найти клуб, и это то, чем хочу заниматься. Я хочу играть перед своей семьей и побеждать в матчах.

Мой драйв и моя страсть нисколько не угасли. Мне очень повезло, что мне действительно платят за хобби. Если бы я не делал это для жизни, я бы играл со своими друзьями.

Моя дочь только пошла в старшую школу, и я не хочу переезжать. Когда я был в Ньюкасле последние два года, дети только приезжали по выходным и во время школьных каникул. И это то, что я действительно не хочу повторить. Поэтому, когда мне звонят из Турции или из других уголков Европы... я не знаю, где окажусь. В идеале было бы перейти в клуб прямо за углом дома от меня, но в противном случае был бы счастлив путешествовать«, — сказал Кэрролл The Athletic.