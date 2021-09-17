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Чемпионат Англии, 5-й тур: расписание матчей АПЛ — «Тоттенхэм» против «Челси» и другие игры

09:30
Ромелу Лукаку. Фото Reuters
Ромелу Лукаку. Фото Reuters
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В пятницу, 17 сентября, стартует 5-й тур чемпионата Англии по футболу.

17 сентября, пятница

«Ньюкасл» — «Лидс» (22.00 по мск)

Ньюкасл Юнайтед — Лидс

18 сентября, суббота

«Вулверхэмптон» — «Брентфорд» (14.30)

Вулверхэмптон — Брентфорд

«Бернли» — «Арсенал» (17.00)

Бернли — Арсенал

«Ливерпуль» — «Кристал Пэлас» (17.00)

Ливерпуль — Кристал Пэлас

«Манчестер Сити» — «Саутгемптон» (17.00)

Манчестер Сити — Саутгемптон

«Норвич» — «Уотфорд» (17.00)

Норвич — Уотфорд

«Астон Вилла» — «Эвертон» (19.30)

Астон Вилла — Эвертон

19 сентября, воскресенье

«Брайтон» — «Лестер» (16.00)

Брайтон & Хоув — Лестер

«Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед» (16.00)

Вест Хэм — Манчестер Юнайтед

«Тоттенхэм» — «Челси» (18.30)

Тоттенхэм — Челси

Смотреть прямые видеотрансляции матчей АПЛ можно на Okko Спорт

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Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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