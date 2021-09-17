Чемпионат Англии, 5-й тур: расписание матчей АПЛ — «Тоттенхэм» против «Челси» и другие игры
09:30
В пятницу, 17 сентября, стартует 5-й тур чемпионата Англии по футболу.
17 сентября, пятница
«Ньюкасл» — «Лидс» (22.00 по мск)
18 сентября, суббота
«Вулверхэмптон» — «Брентфорд» (14.30)
«Ливерпуль» — «Кристал Пэлас» (17.00)
«Манчестер Сити» — «Саутгемптон» (17.00)
«Астон Вилла» — «Эвертон» (19.30)
19 сентября, воскресенье
«Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед» (16.00)
Смотреть прямые видеотрансляции матчей АПЛ можно на Okko Спорт
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