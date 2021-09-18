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С «Дерби Каунти», который тренирует Руни, могут снять 21 очко

06:35
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«Дерби Каунти» объявил о том, что в клубе вводится внешнее управление.

«Этот ход был вызван рядом событий. На прошлой неделе стало ясно, что процесс определения покупателя для клуба, скорее всего, не будет продуктивным в ближайшем будущем, несмотря на количество переговоров с заслуживающими доверия сторонами. Кроме того, пандемия Covid-19 оказала серьезное влияние на доходы и прибыль всех его предприятий, клуб оказался не в состоянии выполнять свои повседневные финансовые обязательства. Директорам ничего не оставалось, как принять непростое решение, чтобы защитить клуб.

Ирония заключается в том, что финансовые прогнозы показывают, что картина становится устойчивой в финансовом отношении. Если бы не пандемия Covid-19, мы, несомненно, смогли бы выжить", — говорится в пресс-релизе.

Таким образом, «Дерби Каунти» теперь грозят санкции со стороны английской футбольной лиги. Во-первых, могут быть сняты 9 очков за нарушение финансового фэйр-плей, а во-вторых, 12 очков могут снять за введение внешнего управления. Также клубу грозит запрет на трансферы в течение двух лет.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Челси

П2

32%

1.74

ТБ 2.0

23%

1.58

Обе забьют - нет

15%

1.74
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин
Зенит

П2

34%

1.69

Ф2 (-1)

20%

2.10

ТМ 3.0

16%

1.67
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.73

X2

22%

1.57

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Евгений Козинов все материалы автора

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