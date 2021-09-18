С «Дерби Каунти», который тренирует Руни, могут снять 21 очко

«Дерби Каунти» объявил о том, что в клубе вводится внешнее управление.

«Этот ход был вызван рядом событий. На прошлой неделе стало ясно, что процесс определения покупателя для клуба, скорее всего, не будет продуктивным в ближайшем будущем, несмотря на количество переговоров с заслуживающими доверия сторонами. Кроме того, пандемия Covid-19 оказала серьезное влияние на доходы и прибыль всех его предприятий, клуб оказался не в состоянии выполнять свои повседневные финансовые обязательства. Директорам ничего не оставалось, как принять непростое решение, чтобы защитить клуб.

Ирония заключается в том, что финансовые прогнозы показывают, что картина становится устойчивой в финансовом отношении. Если бы не пандемия Covid-19, мы, несомненно, смогли бы выжить", — говорится в пресс-релизе.

Таким образом, «Дерби Каунти» теперь грозят санкции со стороны английской футбольной лиги. Во-первых, могут быть сняты 9 очков за нарушение финансового фэйр-плей, а во-вторых, 12 очков могут снять за введение внешнего управления. Также клубу грозит запрет на трансферы в течение двух лет.