С «Дерби Каунти», который тренирует Руни, могут снять 21 очко
«Дерби Каунти» объявил о том, что в клубе вводится внешнее управление.
«Этот ход был вызван рядом событий. На прошлой неделе стало ясно, что процесс определения покупателя для клуба, скорее всего, не будет продуктивным в ближайшем будущем, несмотря на количество переговоров с заслуживающими доверия сторонами. Кроме того, пандемия Covid-19 оказала серьезное влияние на доходы и прибыль всех его предприятий, клуб оказался не в состоянии выполнять свои повседневные финансовые обязательства. Директорам ничего не оставалось, как принять непростое решение, чтобы защитить клуб.
Ирония заключается в том, что финансовые прогнозы показывают, что картина становится устойчивой в финансовом отношении. Если бы не пандемия Covid-19, мы, несомненно, смогли бы выжить", — говорится в пресс-релизе.
Таким образом, «Дерби Каунти» теперь грозят санкции со стороны английской футбольной лиги. Во-первых, могут быть сняты 9 очков за нарушение финансового фэйр-плей, а во-вторых, 12 очков могут снять за введение внешнего управления. Также клубу грозит запрет на трансферы в течение двух лет.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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