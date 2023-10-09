Экс-форвард «Челси» Реми завершил карьеру в 36 лет

Французский форвард Лоик Реми принял решение завершить карьеру.

36-летний француз выступал за «Лион», «Ланс», «Ниццу», «Марсель», «КПР», «Ньюкасл», «Кристал Пэлас», «Челси», «Лас-Пальмас», «Хетафе», «Лилль», «Ризеспор» и «Адана Демирспор». Последним клубом Реми был «Брест», за который он выступал с февраля 2023 года.

Реми стал двукратным чемпионом Франции, чемпионом АПЛ и обладателем Кубка английской лиги.