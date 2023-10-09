Руни может возглавить «Бирмингем»

Английский специалист Уэйн Руни может продолжить работу в Англии, сообщает The Times.

По сведениям источника, 37-летний англичанин может возглавить «Бирмингем», который на данный момент занимает шестое место в чемпионшипе.

8 октября Руни покинул «Ди Си Юнайтед». Команда набрала 40 очков и заняла 9-е место в турнирной таблице Восточной конференции МЛС.