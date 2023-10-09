Гвардиола высказался о поражении «Манчестер Сити» от «Арсенала»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение английской команды в матче с лондонским «Арсеналом» (0:1).

«У нас было 10-15 действительно хороших моментов в первом тайме, но они хорошо начали второй тайм. Игра была напряженной. Все решил один рикошет. Мы очень хорошо оборонялись, игроки выложились полностью. Таков футбол, мы проиграли. Вернемся сильнее. Я много лет знаю этих игроков, и мы многого достигли вместе. Это честь и привилегия — видеть, как они бегут и сражаются», — приводит слова Гвардиолы BBC.

«Арсенал» набрал 20 очков и занимает второе место в АПЛ. В следующем туре лондонцы сыграют на выезде с «Челси» 21 октября, а «горожане» в этот же день примут «Брайтон».