«Челси» вышел на контакт с представителями Неймара

«Челси» установил контакт с представителями нападающего «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймаром, утверждает ESPN.

Ранее появилась информация, что Неймар может покинуть Париж из-за ухудшихся отношений с руководством клуба и некоторыми партнерами по команде.

В минувшем сезоне Неймар провел за «ПСЖ» 28 матчей, в которых забил 13 голов и отдал восемь голевых передач.

30-летний бразилец выступает за «ПСЖ» с 2017 года. В составе команды футболист стал четырехкратным чемпионом Франции, трижды выиграл Кубок страны.

1 июля соглашение 30-летнего бразильца с клубом было продлено до 2027 года.