«Манчестер Сити» готов продлить контракт с Махрезом

«Манчестер Сити» начал переговоры с нападающим Риядом Махрезом о новом контракте, сообщает Daily Mail.

Сейчас у Махреза остается только 12 месяцев по контракту и «Сити» хочет продлить сотрудничество с Риядом. Сейчас стороны начинают переговоры о новой сделке.

Отмечается, что приоритетом Махреза является заключение еще одного трехлетнего контракта с клубом с возможностью продления на один сезон.

Махрез выступает за «Ман Сити» после своего перехода из «Лестера» за 60 миллионов фунтов в июле 2018.

В минувшем сезоне 31-летний алжирец забил 24 гола за «горожан» во всех соревнованиях в кампании 2021/22 и помог своей команде защитить чемпионское звание в АПЛ.