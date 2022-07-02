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Сегодня, 18:42

Ли Бойер покинул пост главного тренера «Бирмингема»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Лидса» и «Ньюкасла» Ли Бойер покинул пост главного тренера «Бирмингема», сообщает сайт клуба.

Бойер отработал на этом посту на протяжение 16 месяцев, возглавив клуб в марте 2020 года.

В первом сезоне он помог команде сохранить прописку в чемпионшипе. В прошедшем сезоне команда под его руководством заняла 20-е место во второй лиге чемпионата Англии.

ФК Бирмингем Сити
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