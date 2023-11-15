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«Челси» подозревают в нарушении финансового фэйр-плэй во времена Абрамовича

Руслан Минаев
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Роман Абрамович.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Челси» подозревают в нарушении финансового фэйр-плэй в чемпионате Англии и еврокубках.

Как сообщает The Guardian, в ходе расследования Cyprus Confidential были обнаружены скрытые платежи, с помощью которых руководство «Челси» обходило ограничения в период с 2005 по 2017 год.

Среди бенефициаров значатся, в частности, агент Эдена Азара, представитель Антонио Конте и несколько членов руководства клуба. Так, агент бельгийского вингера Джон Бико-Пенако через офшоры получил комиссионные в размере 7 миллионов евро.

Ранее The Times утверждал, что АПЛ проведет расследование трансферов камерунца Самюэля Это'О и бразильца Виллиана из «Анжи» в «Челси».

В августе сообщалось, что АПЛ расследует выплаты «Челси» секретным офшорным компаниям при Абрамовиче. Новые владельцы клуба обнаружили ряд нерегулярных операций и уведомили о них Футбольную ассоциацию Англии (FA), АПЛ и УЕФА.

Абрамович владел «Челси» с 2003 по 2022 год. Весной 2022-го российский бизнесмен продал клуб консорциуму во главе с Тоддом Боули.

ФК Челси
Роман Абрамович
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 12 9 1 2 32-12 28
2
 Ливерпуль 12 8 3 1 27-10 27
3
 Арсенал 12 8 3 1 26-10 27
4
 Тоттенхэм 12 8 2 2 24-15 26
5
 Астон Вилла 12 8 1 3 29-17 25
6
 МЮ 12 7 0 5 13-16 21
7
 Ньюкасл 12 6 2 4 27-13 20
8
 Брайтон 12 5 4 3 25-21 19
9
 Вест Хэм 12 5 2 5 21-22 17
10
 Челси 12 4 4 4 21-16 16
11
 Брентфорд 12 4 4 4 19-17 16
12
 Вулверхэмптон 12 4 3 5 16-20 15
13
 Кр. Пэлас 12 4 3 5 12-16 15
14
 Эвертон 12 4 2 6 14-17 14
15
 Нот. Форест 12 3 4 5 14-18 13
16
 Фулхэм 12 3 3 6 10-20 12
17
 Борнмут 12 2 3 7 11-27 9
18
 Лутон Таун 12 1 3 8 10-22 6
19
 Шеффилд Юн. 12 1 2 9 10-31 5
20
 Бернли 12 1 1 10 9-30 4
Результаты / календарь
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25.11 15:30
Ман. Сити – Ливерпуль
 - : -
25.11 18:00
Бернли – Вест Хэм
 - : -
25.11 18:00
Лутон Таун – Кр. Пэлас
 - : -
25.11 18:00
Ньюкасл – Челси
 - : -
25.11 18:00
Нот. Форест – Брайтон
 - : -
25.11 18:00
Шеффилд Юн. – Борнмут
 - : -
25.11 20:00
Брентфорд – Арсенал
 - : -
26.11 17:00
Тоттенхэм – Астон Вилла
 - : -
26.11 19:30
Эвертон – МЮ
 - : -
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 13
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 10
Джаррод Боуэн

Джаррод Боуэн

Вест Хэм Юнайтед

 8
П
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 7
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 6
Жереми Доку

Жереми Доку

Манчестер Сити

 5
И К Ж
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 11 1 5
Родри

Родри

Манчестер Сити

 10 1 4
Кристиан Ромеро

Кристиан Ромеро

Тоттенхэм Хотспур

 11 1 2
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