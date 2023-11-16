Гимараэс отреагировал на ситуацию с дисквалификацией Тонали

Нападающий «Ньюкасла» Бруно Гимараэс прокомментировал ситуацию новичка Сандро Тонали, который был дисквалифицирован из-за ставок.

«Не могу сказать, что нас это вообще не задело. Но я предпочитаю говорить так — это его личные дела. Мы же должны сражаться за честь клуба», — цитирует слова Гимараэса ITASportPress.

«Ньюкасл» объявил, что в пятницу, 27 октября, клуб получил подтверждение, что ФИФА одобрила санкции FIGC для отстранения 23-летнего игрока во всех турнирах.