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Сегодня, 23:09

The Times: с «Челси» могут снять очки за подозрительные финансовые операции

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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С английского клуба «Челси» могут снять очки в новом сезоне АПЛ, сообщает The Times.

По информации источника, американские владельцы клуба обнаружили ряд подозрительных финансовых операций, связанных с офшорными компаниями. Во время, когда лондонской командой владел российский бизнесмен Роман Абрамович, клуб платил за трансферы, не учитывая эти траты в отчетности. АПЛ уже начала свое расследование. Пока что вину лондонского клуба еще не удалось доказать, но если это случится, «Челси» могут лишить очков в чемпионате или заставить выплатить большой штраф.

Отмечается, что представители «Челси» и АПЛ пока не комментирую данную информацию.

Ранее сообщалось, что «Челси» заплатит штраф в размере 10 миллионов евро за нарушение финансового фэйр-плей.

Источник: https://www.thetimes.co.uk/article/chelsea-face-probe-offshore-payments-roman-abramovich-era-l7j038nw5
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