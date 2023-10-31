АПЛ намерена расследовать переходы Виллиана и Это'О из «Анжи» в «Челси»

Английская премьер-лига (АПЛ) проведет расследования трансферов камерунца Самюэля Это'О и бразильца Виллиана из «Анжи» в «Челси», сообщает The Times.

По данным источника, АПЛ обратила внимание на эти переходы в рамках расследования трансферов в период владения клубом Романом Абрамовичем. Финансовые отчеты «Челси» свидетельствуют о том, что часть трансферных платежей от клуба была направлена не в «Анжи», а неким российским организациям не связанным с футболом.

Информируется, что сами игроки возможно были осведомлены о тонкостях их перехода.

Это'О и Виллиан перешли из «Анжи» в «Челси» в августе 2013 году. Камерунец ушел из махачкалинского клуба на правах свободного агента, а бразилец продан за 30 миллионов фунтов.

В августе сообщалось, что АПЛ расследует выплаты «Челси» секретным офшорным компаниям при Абрамовиче. Новые владельцы клуба обнаружили ряд нерегулярных операций и уведомили о них Футбольную ассоциацию Англии (FA), АПЛ и УЕФА.

Весной 2022 года российский бизнесмен продал «Челси» консорциуму во главе с Тоддом Боули.