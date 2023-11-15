Фердинанд жалеет, что «МЮ» не подписал Харри Кейна: «Тошнит каждый раз, когда я вижу его имя»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказался об игре форварда «Баварии» Харри Кейна.

«Он оформил третий хет-трик! «Каждый раз, когда я вижу, как имя Харри Кейна всплывает в новостях про победный гол или хет-трик, меня тошнит. Я думаю, почему...почему мы не пошли и не забрали его?» — сказал Фердинанд в подкасте FIVE.

30-летний англичанин в летнее трансферное окно перешел в «Баварию» из «Тоттенхэма». Он провел за мюнхенцев 16 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и сделал 7 результативных передач.