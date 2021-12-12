«Челси» должен продлить контракт с Тиагу Силвой в ближайшие недели
«Челси» ведет переговоры по продлению контракта с защитником Тиагу Силвой, сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, лондонский клуб должен в ближайшие несколько недель заключить новое соглашение с 37-летним бразильцем до 2023 года.
#Chelsea are confident to extend #ThiagoSilva's contract until 2023 in the next weeks. #transfers #CFC https://t.co/4djQDYHVDM— Nicol? Schira (@NicoSchira) December 12, 2021
Тиагу Силва выступает за «Челси» с августа 2020 года. В сезоне-2021/22 футболист провел за «синих» 18 матчей, на его счету 2 гола и 2 результативных передачи.
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