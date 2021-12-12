Рангник: «Де Хеа выиграл нам матч. «Манчестер Юнайтед» нужно прибавлять»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал победу над «Норвичем» (1:0) в матче 16-го тура чемпионата Англии.
«Это была очень интенсивная и очень физически ориентированная игра, — приводит слова Рангника BBC Sport. — Я сказал главному тренеру «Норвича», что его подопечные играли, не как команда с низа таблицы. Как итог Де Хеа выиграл нам матч».
По словам тренера, некоторым его подопечные не хватало пространства, чтобы показать свою технику.
«Нужно больше ориентироваться на физику, но не на всех позициях было так. Да, мы взяли три очка, снова сыграли на ноль. Но «Манчестер Юнайтед» нужно прибавлять», — сказал он.
После 16 туров чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» набрал 27 очков и занимает пятое место в турнирной таблице.
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