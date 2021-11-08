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Бывший директор «Монако» и «Челси» может получить должность в «Ньюкасле»

18:22
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Бывший спортивный директор «Монако» и «Челси» Майкл Эменало может получить аналогичную должность в «Ньюкасле». Ему уже предложен контракт до 2024 года, сообщает журналист Николо Скира.

Эменало работал в «Челси» с 2011 по 2017 годы. Затем он ушел в «Монако», который покинул в 2019-м.

7 октября Инвестиционный фонд Саудовской Аравии договорился о приобретении «Ньюкасла» за 300 миллионов фунтов.

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Иван Шитик все материалы автора

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