Бывший директор «Монако» и «Челси» может получить должность в «Ньюкасле»

Бывший спортивный директор «Монако» и «Челси» Майкл Эменало может получить аналогичную должность в «Ньюкасле». Ему уже предложен контракт до 2024 года, сообщает журналист Николо Скира.

Эменало работал в «Челси» с 2011 по 2017 годы. Затем он ушел в «Монако», который покинул в 2019-м.

7 октября Инвестиционный фонд Саудовской Аравии договорился о приобретении «Ньюкасла» за 300 миллионов фунтов.