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Эдди Хау прокомментировал назначение на пост главного тренера «Ньюкасла»

18:18
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Новый главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау дал первый комментарий в новой роли.

«Для меня это большая честь. Я горжусь тем, что попал в клуб с такой большой историей. Считаю, что мне предоставили прекрасную возможность. Но также понимаю, что впереди нас ждет очень много работы. С нетерпением жду начала новой главы в своей карьере», — приводит слова тренера сайт «Ньюкасла».

Клуб согласовал с 43-летним специалистом контракт сроком до июня 2024 года.

Хау ранее работал в «Бернли» и «Борнмуте», который он покинул летом прошлого года и с тех пор был без работы.

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Иван Шитик все материалы автора

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