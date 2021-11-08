Семья Кронке не собирается продавать «Арсенал»
18:50
Джош Кронке, сын владельца «Арсенала» Стэна Кронке, рассказал о предложениях насчет продажи клуба.
«Мы постоянно получаем предложения от разных людей по всему миру, и это говорит о силе «Арсенала». Футбольный клуб «Арсенал» — это глобальный бренд. Мой единственный ответ — клуб не продается. Мы только начинаем свой путь. Мы владеем клубом лишь с 2018 года. У нас есть молодой тренер, молодая команда, и мы намечаем свой путь развития», — цитирует Кронке Sky Sports.
Лондонский «Арсенал» в 11 матчах набрал 20 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице английской премьер-лиги сезона-2021/2022.
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