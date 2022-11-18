Бруну Фернандеш признался, что у него нет проблем с Роналду из-за скандального интервью

Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш высказался по поводу откровенного интервью партнера по команде Криштиану Роналду. Оба португальца выступают за «Манчестер Юнайтед».

«Я не читал его интервью, так что с этим все в порядке. Как я уже говорил ранее, теперь все мысли о сборной Португалии. Тренер подчеркнул, что главное здесь – это сборная и мы, поэтому нужно быть сосредоточенными на чемпионате мира. Для Криштиану это будет пятый ЧМ, все хотят достичь в карьере такого. Все хотят сделать все возможное для своей команды.

Сейчас главное – национальная команда, «Манчестер Юнайтед» будет в центре моего внимания после чемпионата мира, после 18 декабря, когда будет сыгран финал. У меня нет проблем ни с кем. Я делаю свою работу. Ты должен уметь контролировать себя, выкладываться на полную и все», – цитирует Sky Sports Фернандеша.