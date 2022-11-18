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Де Дзерби о работе в «Брайтоне»: «Я не Поттер»

Главный тренер «Брайтона» Де Дзерби рассказал о работе в клубе
Руслан Минаев
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Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзебри рассказал о работе в английском клубе после ухода наставника Грэма Поттера.

«Мне до сих пор приносит пользу его работа, я не хотел сильно меняться, как тактически, так и с точки зрения привычек игроков. Однако через некоторое время я дал [всем в клубе] понять, что я не Поттер. Я должен быть собой. Я не мог делать то, что делал другой тренер, поэтому начал внедрять свои идеи», — цитирует итальянца Sky Sport Italia.

43-летний Де Дзерби подписал 4-летний контракт с «Брайтоном» в сентябре 2022 года. Итальянский специалист пришел на смену Грэму Поттеру, который возглавил «Челси».

ФК Брайтон энд Хоув Альбион
Грэм Поттер
Роберто Де Дзерби
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 Ньюкасл 15 8 6 1 29-11 30
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 Тоттенхэм 15 9 2 4 31-21 29
5
 МЮ 14 8 2 4 20-20 26
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 Ливерпуль 14 6 4 4 28-17 22
7
 Брайтон 14 6 3 5 23-19 21
8
 Челси 14 6 3 5 17-17 21
9
 Фулхэм 15 5 4 6 24-26 19
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 Кр. Пэлас 14 5 4 5 15-18 19
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 Лестер 15 5 2 8 25-25 17
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 Борнмут 15 4 4 7 18-32 16
15
 Лидс 14 4 3 7 22-26 15
16
 Эвертон 15 3 5 7 11-17 14
17
 Вест Хэм 15 4 2 9 12-17 14
18
 Нот. Форест 15 3 4 8 11-30 13
19
 Саутгемптон 15 3 3 9 13-27 12
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 Вулверхэмптон 15 2 4 9 8-24 10
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26.12 15:30
Брентфорд – Тоттенхэм
 - : -
26.12 18:00
Кр. Пэлас – Фулхэм
 - : -
26.12 18:00
Эвертон – Вулверхэмптон
 - : -
26.12 18:00
Лестер – Ньюкасл
 - : -
26.12 18:00
Саутгемптон – Брайтон
 - : -
26.12 20:30
Астон Вилла – Ливерпуль
 - : -
26.12 23:00
Арсенал – Вест Хэм
 - : -
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Челси – Борнмут
 - : -
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МЮ – Нот. Форест
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Эрлин Бреут Холанн

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Харри Кейн

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Тоттенхэм Хотспур

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Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

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П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 6
Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

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И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

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Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

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Натан Коллинз

Натан Коллинз

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