Де Дзерби о работе в «Брайтоне»: «Я не Поттер»

Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзебри рассказал о работе в английском клубе после ухода наставника Грэма Поттера.

«Мне до сих пор приносит пользу его работа, я не хотел сильно меняться, как тактически, так и с точки зрения привычек игроков. Однако через некоторое время я дал [всем в клубе] понять, что я не Поттер. Я должен быть собой. Я не мог делать то, что делал другой тренер, поэтому начал внедрять свои идеи», — цитирует итальянца Sky Sport Italia.

43-летний Де Дзерби подписал 4-летний контракт с «Брайтоном» в сентябре 2022 года. Итальянский специалист пришел на смену Грэму Поттеру, который возглавил «Челси».