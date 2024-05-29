Ван Нистелрой может сменить Мареску на посту главного тренера «Лестера»

Бывший нападающий сборной Нидерландов Руд ван Нистелрой может стать новым главным тренером «Лестера», утверждает журналист Саша Тавольери.

Ранее сообщалось, что действующий тренер «Лестера» Энцо Мареска в ближайшее время может возглавить «Челси». «Лестер» в сезоне-2023/24 стал победителем чемпионшипа и вышел в АПЛ.

Последним местом работы ван Нистелроя был ПСВ, который он покинул в мае прошлого года. До этого 47-летний специалист работал в системе клуба и входил в тренерский штаб сборной Нидерландов.