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Сегодня, 08:57

Махачев одержал 14-ю победу подряд и установил рекорд UFC в легком весе

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Бой Ислам Махачев — Дастин Порье на турнире UFC 302.
Фото USA Today Sports

Боец UFC Ислам Махачев, победив на Дастина Порье в Ньюарке, одержал 14-ю победу подряд. Это третья по продолжительности серия в UFC.

По 13 побед у Джона Джонса, Хабиба Нурмагомедова, Жоржа Сен-Пьера, Макса Холлоуэя и Деметриуса Джонсона. Впереди только Камару Усман (15) и Андерсон Сильва (16).

При этом, Махачев установил рекорд в легком весе. Он выиграл 13 поединков: бой с Боби Грином прошел в промежуточном весе.

Всего на счету 32-летнего россиянина 26 побед и одно поражение, у 35-летнего Порье 30 побед и 9 поражений. «СЭ» вел текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Дастин Порье
Ислам Махачев
UFC
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