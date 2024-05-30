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Сегодня, 17:13

Бернарду Силва считает, что индивидуальные награды не олицетворяют футбол

Алина Савинова
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Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва рассказал, как относится к индивидуальным наградам в футболе.

«Я не придаю этим наградам столько значения, сколько требуется. Потому что, в конце концов, мы занимаемся командным видом спорта. Сегодня индивидуальные награды всегда достаются нападающим, потому что они касаются мяча последними. Но нападающие не приносят титулы в одиночку. Когда я смотрю на индивидуальные награды и вижу, что их получают только те ребята, которые забивают голы, то чувствую, что это не очень хорошо олицетворяет наш вид спорта», — приводит Sky Sports слова Силвы.

Футболист также отметил, что предпочел бы выиграть Лигу чемпионов, чем стать обладателем «Золотого мяча».

«Выиграть Лигу чемпионов гораздо лучше, чем выиграть «Золотой мяч». Я бы ни за что не променял первое на второе, без шансов», — добавил он.

Силва выступает за «Манчестер Сити» с 2017 года. Вместе с командой 29-летний полузащитник стал пятикратным чемпионом Англии, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны, четырехкратным обладателем Кубка Футбольной лиги, также он выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Источник: https://www.skysports.com/football/news/11095/13144046/bernardo-silva-interview-man-city-and-portugal-midfielder-talks-euro-2024-ballon-d-or-and-playing-under-pressure
Бернарду Силва
Футбол
ФК Манчестер Сити
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Футболистка «Манчестер Юнайтед» рассказала, что была влюблена в Роналду
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 38 28 7 3 96-34 91
2
 Арсенал 38 28 5 5 91-29 89
3
 Ливерпуль 38 24 10 4 86-41 82
4
 Астон Вилла 38 20 8 10 76-61 68
5
 Тоттенхэм 38 20 6 12 74-61 66
6
 Челси 38 18 9 11 77-63 63
7
 Ньюкасл 38 18 6 14 85-62 60
8
 МЮ 38 18 6 14 57-58 60
9
 Вест Хэм 38 14 10 14 60-74 52
10
 Кр. Пэлас 38 13 10 15 57-58 49
11
 Брайтон 38 12 12 14 55-62 48
12
 Борнмут 38 13 9 16 54-67 48
13
 Фулхэм 38 13 8 17 55-61 47
14
 Вулверхэмптон 38 13 7 18 50-65 46
15
 Эвертон 38 13 9 16 40-51 40
16
 Брентфорд 38 10 9 19 56-65 39
17
 Нот. Форест 38 9 9 20 49-67 32
18
 Лутон Таун 38 6 8 24 52-85 26
19
 Бернли 38 5 9 24 41-78 24
20
 Шеффилд Юн. 38 3 7 28 35-104 16
Результаты / календарь
1 тур
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32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
19.05 18:00
Арсенал – Эвертон
 2 : 1
19.05 18:00
Брентфорд – Ньюкасл
 2 : 4
19.05 18:00
Брайтон – МЮ
 0 : 2
19.05 18:00
Бернли – Нот. Форест
 1 : 2
19.05 18:00
Челси – Борнмут
 2 : 1
19.05 18:00
Кр. Пэлас – Астон Вилла
 5 : 0
19.05 18:00
Ливерпуль – Вулверхэмптон
 2 : 0
19.05 18:00
Лутон Таун – Фулхэм
 2 : 4
19.05 18:00
Ман. Сити – Вест Хэм
 3 : 1
19.05 18:00
Шеффилд Юн. – Тоттенхэм
 0 : 3
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 27
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 22
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 21
П
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 13
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 11
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 10
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 28 1 9
Рис Джеймс

Рис Джеймс

Челси

 10 1 0
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон

 36 1 10
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