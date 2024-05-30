«Ливерпуль» предложит Брэдли улучшенный контракт

Защитник «Ливерпуля» Конор Брэдли может подписать новый контракт, сообщает Team Talk.

По сведениям источника, мерсисайдцы намерены предложить 20-летнему североирландцы контракт на улучшенных условиях. Действующее соглашение рассчитано до лета 2027 года.

В минувшем сезоне Брэдли провел 23 матча, в которых забил гол и сделал 6 результативных передач.