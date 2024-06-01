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Санчо признался, что до сих пор переживает из-за оскорблений после Евро-2020

Виктория Кравченко
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Форварда сборной Англии и дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо рассказал, что до сих пор не может восстановится после оскорблений, которым он подвергся после финала Евро-2020.

«Думаю, что я полностью не восстановился от этого, хотя очень стараюсь преодолеть данную ситуацию. Неприятно было получить настолько негативную реакцию. Я бы и через миллион лет не подумал, что мы столкнемся с чем-то подобным, находясь в Лондоне и представляя нашу страну», — цитирует Санчо CNN.

В решающей игре он не реализовал пенальти в послематчевой серии, команда проиграли Италиа (1:1, пен. 3:2).

С 14 июня по 14 июля в Германии состоится Евро-2024.

Джейдон Санчо
Сборная Англии по футболу
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 Ман. Сити 38 28 7 3 96-34 91
2
 Арсенал 38 28 5 5 91-29 89
3
 Ливерпуль 38 24 10 4 86-41 82
4
 Астон Вилла 38 20 8 10 76-61 68
5
 Тоттенхэм 38 20 6 12 74-61 66
6
 Челси 38 18 9 11 77-63 63
7
 Ньюкасл 38 18 6 14 85-62 60
8
 МЮ 38 18 6 14 57-58 60
9
 Вест Хэм 38 14 10 14 60-74 52
10
 Кр. Пэлас 38 13 10 15 57-58 49
11
 Брайтон 38 12 12 14 55-62 48
12
 Борнмут 38 13 9 16 54-67 48
13
 Фулхэм 38 13 8 17 55-61 47
14
 Вулверхэмптон 38 13 7 18 50-65 46
15
 Эвертон 38 13 9 16 40-51 40
16
 Брентфорд 38 10 9 19 56-65 39
17
 Нот. Форест 38 9 9 20 49-67 32
18
 Лутон Таун 38 6 8 24 52-85 26
19
 Бернли 38 5 9 24 41-78 24
20
 Шеффилд Юн. 38 3 7 28 35-104 16
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19.05 18:00
Бернли – Нот. Форест
 1 : 2
19.05 18:00
Челси – Борнмут
 2 : 1
19.05 18:00
Кр. Пэлас – Астон Вилла
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