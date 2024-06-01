Санчо признался, что до сих пор переживает из-за оскорблений после Евро-2020

Форварда сборной Англии и дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо рассказал, что до сих пор не может восстановится после оскорблений, которым он подвергся после финала Евро-2020.

«Думаю, что я полностью не восстановился от этого, хотя очень стараюсь преодолеть данную ситуацию. Неприятно было получить настолько негативную реакцию. Я бы и через миллион лет не подумал, что мы столкнемся с чем-то подобным, находясь в Лондоне и представляя нашу страну», — цитирует Санчо CNN.

В решающей игре он не реализовал пенальти в послематчевой серии, команда проиграли Италиа (1:1, пен. 3:2).

С 14 июня по 14 июля в Германии состоится Евро-2024.