«Вест Хэм» близок к покупке форварда «Палмейраса» Луиса Гильерме

«Вест Хэм» близок к покупке нападающего «Палмейраса» Луиса Гильерме, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Английский клуб почти согласовал трансфер 18-летнего бразильца. Ожидается, что «молотобойцы» заплатят за футболиста около 30 миллионов евро.

Луис Гильерме — воспитанник «Палмейраса». Форвард забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 44 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 17 миллионов евро.