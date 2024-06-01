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«Вест Хэм» близок к покупке форварда «Палмейраса» Луиса Гильерме

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Вест Хэм» близок к покупке нападающего «Палмейраса» Луиса Гильерме, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Английский клуб почти согласовал трансфер 18-летнего бразильца. Ожидается, что «молотобойцы» заплатят за футболиста около 30 миллионов евро.

Луис Гильерме — воспитанник «Палмейраса». Форвард забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 44 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 17 миллионов евро.

Футбол
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Палмейрас
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