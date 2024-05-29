«Бавария» выбрала Компани после разговора с Гвардиолой

Руководство «Баварии» решило пригласить на пост главного тренера Венсана Компани после рекомендации Хосепа Гвардиолы, возглавляющего «Манчестер Сити», сообщает The Athletic.

По данным источника, мюнхенцы спросили о Гвардиоле от том, что он думает о своем экс-футболисте. Тренер восторженно говорил о Компани, восхищаясь его тактическими способностями.

В «Баварии» согласны с Гвардиолой и считают, что Компани является развивающимся тренером.

Ранее Компани также прокомментировал свое назначение.

Мюнхенцы объявили о подписании контракта с 38-летним бельгийцем сегодня, 29 мая.