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Сегодня, 07:33

«Манчестер Сити» заинтересован в трансфере Родриго из «Реала»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Манчестер Сити» интересуется вингером «Реала» Родриго, сообщает Marca.

По информации источника, европейские клубы следят за ситуацией в «Реале» в связи с ожидаемым переходом Килиана Мбаппе, из-за которого кто-то из футболистов может быть недоволен своей новой ролью в команде.

В текущем сезоне 23-летний бразилец провел за «Реал» 50 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и сделал 9 результативных передач. Родриго выступает за «сливочных» с 2019 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 100 миллионов евро.

Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
Родриго («Реал»)
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