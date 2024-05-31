«Манчестер Сити» заинтересован в трансфере Родриго из «Реала»

«Манчестер Сити» интересуется вингером «Реала» Родриго, сообщает Marca.

По информации источника, европейские клубы следят за ситуацией в «Реале» в связи с ожидаемым переходом Килиана Мбаппе, из-за которого кто-то из футболистов может быть недоволен своей новой ролью в команде.

В текущем сезоне 23-летний бразилец провел за «Реал» 50 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и сделал 9 результативных передач. Родриго выступает за «сливочных» с 2019 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 100 миллионов евро.