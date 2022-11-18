Роналду готов завершить карьеру в этом году и назвал условие

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал, когда хочет завершить карьеру.

«Я очень оптимистично настроен перед ЧМ-2022. У нас фантастический тренер и хорошее поколение футболистов. Выиграть турнир будет тяжело. Чрезвычайно сложно. Но все возможно. Уйду ли я, если Португалия выиграет турнир? Да. Завершу карьеру. 100 процентов», — сказал Роналду в интервью журналисту Пирсу Моргану.

Ранее стало известно о том, что «Манчестер Юнайтед» может расстаться с 37-летним португальцем после выхода его скандального интервью.

Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Португалии сыграет в группе H с Уругваем, Ганой и Кореей. Сборная Нигерии не пробилась на турнир.