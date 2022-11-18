Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 01:11

Роналду готов завершить карьеру в этом году и назвал условие

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал, когда хочет завершить карьеру.

«Я очень оптимистично настроен перед ЧМ-2022. У нас фантастический тренер и хорошее поколение футболистов. Выиграть турнир будет тяжело. Чрезвычайно сложно. Но все возможно. Уйду ли я, если Португалия выиграет турнир? Да. Завершу карьеру. 100 процентов», — сказал Роналду в интервью журналисту Пирсу Моргану.

Ранее стало известно о том, что «Манчестер Юнайтед» может расстаться с 37-летним португальцем после выхода его скандального интервью.

Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Португалии сыграет в группе H с Уругваем, Ганой и Кореей. Сборная Нигерии не пробилась на турнир.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре
Криштиану Роналду
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Португалии по футболу
3
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Лучик солнца и кусочек счастья». Каким был Александр Горшков
Ушел из жизни легендарный фигурист и президент ФФККР Александр Горшков
В Гаагском суде заявили, что сбивший MH17 «Бук» был запущен со стороны Первомайского
Пожар на рынке «Садовод» в Москве ликвидировали
С обратной стороны медалей: что сделал Александр Горшков для фигурного катания
Шойгу приказал приступить к отводу войск за реку Днепр
Материалы сюжета: Криштиану Роналду и «МЮ»: что ждет португальца после ЧМ-2022?
«Я отказался от 350 миллионов ради «МЮ». Но в клубе не хотят, чтобы я блистал». Огонь от Роналду в двух частях
Роналду надеется, что «Арсенал» станет чемпионом Англии
Роналду рассказал, что напишет книгу в стиле «12 правил жизни»
Криштиану Роналду планирует завершить карьеру в 40 лет
Криштиану Роналду назвал фаворитов чемпионата мира-2022
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Роналду считает, что тен Хаг недостаточно уважает его
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Роналду — о Месси: «Удивительный игрок, волшебный, топ»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 14 12 1 1 33-11 37
2
 Ман. Сити 14 10 2 2 40-14 32
3
 Ньюкасл 15 8 6 1 29-11 30
4
 Тоттенхэм 15 9 2 4 31-21 29
5
 МЮ 14 8 2 4 20-20 26
6
 Ливерпуль 14 6 4 4 28-17 22
7
 Брайтон 14 6 3 5 23-19 21
8
 Челси 14 6 3 5 17-17 21
9
 Фулхэм 15 5 4 6 24-26 19
10
 Кр. Пэлас 14 5 4 5 15-18 19
11
 Брентфорд 15 4 7 4 23-25 19
12
 Астон Вилла 15 5 3 7 16-22 18
13
 Лестер 15 5 2 8 25-25 17
14
 Борнмут 15 4 4 7 18-32 16
15
 Лидс 14 4 3 7 22-26 15
16
 Эвертон 15 3 5 7 11-17 14
17
 Вест Хэм 15 4 2 9 12-17 14
18
 Нот. Форест 15 3 4 8 11-30 13
19
 Саутгемптон 15 3 3 9 13-27 12
20
 Вулверхэмптон 15 2 4 9 8-24 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
26.12 15:30
Брентфорд – Тоттенхэм
 - : -
26.12 18:00
Кр. Пэлас – Фулхэм
 - : -
26.12 18:00
Эвертон – Вулверхэмптон
 - : -
26.12 18:00
Лестер – Ньюкасл
 - : -
26.12 18:00
Саутгемптон – Брайтон
 - : -
26.12 20:30
Астон Вилла – Ливерпуль
 - : -
26.12 23:00
Арсенал – Вест Хэм
 - : -
27.12 20:30
Челси – Борнмут
 - : -
27.12 23:00
МЮ – Нот. Форест
 - : -
28.12 23:00
Лидс – Ман. Сити
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 18
Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 12
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 10
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 6
Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

 5
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 13 1 3
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 14 1 3
Натан Коллинз

Натан Коллинз

Вулверхэмптон Уондерерс

 12 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости