Бенрама может покинуть «Вест Хэм» в следующем году

Алжирский нападающий «Вест Хэма» Саид Бенрама может покинуть клуб следующим летом. Об этом сообщает журналист Дин Джонс.

По словам источника, Бенрама уйдет из английского клуба, если не сможет восстановить свою форму в текущем сезоне.

27-летний футболист перешел в «Вест Хэм» в 2020 году. В текущем сезоне он провел 11 матчей в АПЛ, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.