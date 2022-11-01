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Сегодня, 16:13

«Челси» хочет продать Лукаку после завершения ЧМ-2022

Иван Шитик
Корреспондент
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Ромелу Лукаку.
Фото Getty Images

«Челси» готов продать нападающего Ромелу Лукаку и надеется, что после ЧМ-2022 на него возникнет повышенный спрос, пишет журналист Низаар Кинселла.

Форвард вряд ли вернется в «Челси» после аренды в «Интере». В лондонском клубе понимают, что не отобьют 115 миллионов евро, потраченные на Лукаку летом 2021 года, но хотят расстаться с нападающим и ищут покупателей на него.

«Челси» рассчитывает, что Лукаку хорошо выступит на ЧМ-2022, что увеличит его стоимость.

29-летний бельгиец в нынешнем сезоне пропустил около двух месяцев из-за травмы, а сейчас получил новое повреждение.

Сборная Бельгии выступит на групповом этапе ЧМ-2022, где ее соперниками будут команды Канады, Хорватии и Марокко.

Лукаку вернется на поле до конца года после травмы подколенного сухожилия

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. ЛЧ
Ливерпуль
Наполи

Х2

29%

1.91

П1

22%

1.95

ТМ 3.5

15%

2.15
⚽ Футбол. ЛЧ
Бавария
Интер

ТМ 3.5

26%

1.83

Ф1(-1.5)

19%

2.10

П1

18%

1.47
⚽ Футбол. ЛЧ
Ювентус
ПСЖ

П2

25%

1.68

ТБ 2.5

24%

1.66

Ф2(-1)

16%

2.02
Ромелу Лукаку
ФК Интер (Интернационале)
ФК Челси
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 12 10 1 1 30-11 31
2
 Ман. Сити 12 9 2 1 37-11 29
3
 Тоттенхэм 13 8 2 3 26-16 26
4
 Ньюкасл 13 6 6 1 24-10 24
5
 МЮ 12 7 2 3 17-16 23
6
 Челси 12 6 3 3 17-15 21
7
 Фулхэм 13 5 4 4 22-22 19
8
 Брайтон 12 5 3 4 19-15 18
9
 Кр. Пэлас 12 4 4 4 13-16 16
10
 Ливерпуль 12 4 4 4 23-15 16
11
 Брентфорд 13 3 6 4 19-22 15
12
 Эвертон 13 3 5 5 11-12 14
13
 Вест Хэм 13 4 2 7 11-13 14
14
 Борнмут 13 3 4 6 12-28 13
15
 Астон Вилла 13 3 3 7 11-20 12
16
 Лидс 12 3 3 6 15-19 12
17
 Саутгемптон 13 3 3 7 11-20 12
18
 Лестер 13 3 2 8 21-25 11
19
 Вулверхэмптон 13 2 4 7 6-19 10
20
 Нот. Форест 13 2 3 8 8-28 9
Результаты / календарь
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5.11 18:00
Лидс – Борнмут
 - : -
5.11 18:00
Ман. Сити – Фулхэм
 - : -
5.11 18:00
Нот. Форест – Брентфорд
 - : -
5.11 18:00
Вулверхэмптон – Брайтон
 - : -
5.11 20:30
Эвертон – Лестер
 - : -
6.11 15:00
Челси – Арсенал
 - : -
6.11 17:00
Астон Вилла – МЮ
 - : -
6.11 17:00
Саутгемптон – Ньюкасл
 - : -
6.11 17:00
Вест Хэм – Кр. Пэлас
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6.11 19:30
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Эрлин Бреут Холанн

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 17
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Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 10
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Фулхэм

 9
П
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Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
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Бернарду Силва

Манчестер Сити

 5
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Арсенал

 5
И К Ж
Натан Коллинз

Натан Коллинз

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 10 1 1
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Тоттенхэм Хотспур

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