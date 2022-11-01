«Челси» хочет продать Лукаку после завершения ЧМ-2022

«Челси» готов продать нападающего Ромелу Лукаку и надеется, что после ЧМ-2022 на него возникнет повышенный спрос, пишет журналист Низаар Кинселла.

Форвард вряд ли вернется в «Челси» после аренды в «Интере». В лондонском клубе понимают, что не отобьют 115 миллионов евро, потраченные на Лукаку летом 2021 года, но хотят расстаться с нападающим и ищут покупателей на него.

«Челси» рассчитывает, что Лукаку хорошо выступит на ЧМ-2022, что увеличит его стоимость.

29-летний бельгиец в нынешнем сезоне пропустил около двух месяцев из-за травмы, а сейчас получил новое повреждение.

Сборная Бельгии выступит на групповом этапе ЧМ-2022, где ее соперниками будут команды Канады, Хорватии и Марокко.

Лукаку вернется на поле до конца года после травмы подколенного сухожилия