Байи подписал новый контракт с «Манчестер Юнайтед» до 2024 года
17:25
Защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Байи 26 апреля продлил контракт с клубом. Новое соглашение рассчитано до 2024 года, информирует официальный сайт команды.
Байи имел мало игрового времени в сезоне-2020/21. 27-летний защитник провел 15 матчей за «МЮ» во всех турнирах, отметившись 1 голевой передачей.
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