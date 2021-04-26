Байи подписал новый контракт с «Манчестер Юнайтед» до 2024 года

Защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Байи 26 апреля продлил контракт с клубом. Новое соглашение рассчитано до 2024 года, информирует официальный сайт команды.

?? A new deal for Eric Bailly!#MUFC — Manchester United (@ManUtd) April 26, 2021

Байи имел мало игрового времени в сезоне-2020/21. 27-летний защитник провел 15 матчей за «МЮ» во всех турнирах, отметившись 1 голевой передачей.