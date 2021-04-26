«Арсенал» продолжает платить 90 процентов зарплаты Озилу

Несмотря на то, что в январе полузащитник Месут Озил перебрался в «Фенербахче», «Арсенал» до конца июня 2021 года обязан платить 90 процентов его зарплаты, сообщил 26 апреля The Athletic.

В «Арсенале» Озил был самым высокооплачиваемым игроком, получая 400 тысяч евро в неделю. По договоренности, заключенном при расставании с игроком, они продолжают платить ему по 360 тысяч евро.

Когда завершится этот договор, в «Фенербахче» 32-летний полузащитник будет получать 75 тысяч евро в неделю.

За турецкий клуб Месут провел 5 матчей во всех турнирах, после чего выбыл из-за тяжелой травмы. Контракт с ним подписан до 30 июня 2024 года.