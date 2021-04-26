19-летний Балоган подписал новый контракт с «Арсеналом»
16:57
Нападающий Фолэрин Балоган 26 апреля подписал новый контракт с «Арсеналом». Срок нового соглашения с 19-летний форвардом не сообщается, но официальный сайт лондонского клуба отмечает, что было подписан «долгосрочный договор».
Балоган дебютировал в главной команде в нынешнем сезоне. Он провел 6 матчей и забил 2 гола.
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