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19-летний Балоган подписал новый контракт с «Арсеналом»

16:57
Фолэрин Балоган (в центре). Фото ФК «Арсенал».
Фолэрин Балоган (в центре). Фото ФК «Арсенал».
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Нападающий Фолэрин Балоган 26 апреля подписал новый контракт с «Арсеналом». Срок нового соглашения с 19-летний форвардом не сообщается, но официальный сайт лондонского клуба отмечает, что было подписан «долгосрочный договор».

Балоган дебютировал в главной команде в нынешнем сезоне. Он провел 6 матчей и забил 2 гола.

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