«Бавария» сделала Кейна своей главной целью на летнее трансферное окно

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн определен в качестве приоритетной трансферной цели для «Баварии», сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг.

По информации источника, мюнхенцы провели позитивные переговоры с окружением форварда.

Ранее информировалось, что «МЮ» готов заплатить за переход игрока около 92 миллионов евро.

В прошлом сезоне 29-летний Кейн стал вторым бомбардиром АПЛ, записав на свой счет 30 голов в 38 встречах. Его контракт с «Тоттенхэмом» истекает летом 2024 года.