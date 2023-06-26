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Сегодня, 19:30

«Бавария» сделала Кейна своей главной целью на летнее трансферное окно

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн определен в качестве приоритетной трансферной цели для «Баварии», сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг.

По информации источника, мюнхенцы провели позитивные переговоры с окружением форварда.

Ранее информировалось, что «МЮ» готов заплатить за переход игрока около 92 миллионов евро.

В прошлом сезоне 29-летний Кейн стал вторым бомбардиром АПЛ, записав на свой счет 30 голов в 38 встречах. Его контракт с «Тоттенхэмом» истекает летом 2024 года.

Гарри Кейн
Футбол
ФК Бавария
ФК Тоттенхэм Хотспур
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 Челси 0 0 0 0 0-0 0
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