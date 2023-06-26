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Сегодня, 19:04

Гюндоган — о Холанде: «Для него нет предела. Месси и Роналду — единственное сравнение с ним»

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган высказался о перспективах форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна.

«Честно, я не знал, чего ожидать, когда Эрлинг переходил в «Манчестер Сити». Ты видишь его голы и все внимание, что он получал в «Дортмунде», и задумываешься, впишется ли он в команду. Когда мы познакомились, я был удивлен, что настолько талантливый игрок все равно хочет становиться лучше изо дня в день. Он никогда не будет полностью довольным. Мне кажется, для него нет предела. Месси и Роналду — единственное сравнение, описывающее уровень, на который он может выйти», — приводит слова Гюндогана The Players Tribune.

В первом сезоне 22-летний Холанн за «Манчестер Сити» сыграл 53 матча, забив 52 гола. В составе «горожан» он оформил требл (АПЛ, Кубок Англии, ЛЧ).

Илкай Гюндоган
Эрлин Холанн
Футбол
ФК Барселона
ФК Манчестер Сити
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6
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7
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8
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9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
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 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
12
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
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14
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
15
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
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