Гюндоган — о Холанде: «Для него нет предела. Месси и Роналду — единственное сравнение с ним»
Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган высказался о перспективах форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна.
«Честно, я не знал, чего ожидать, когда Эрлинг переходил в «Манчестер Сити». Ты видишь его голы и все внимание, что он получал в «Дортмунде», и задумываешься, впишется ли он в команду. Когда мы познакомились, я был удивлен, что настолько талантливый игрок все равно хочет становиться лучше изо дня в день. Он никогда не будет полностью довольным. Мне кажется, для него нет предела. Месси и Роналду — единственное сравнение, описывающее уровень, на который он может выйти», — приводит слова Гюндогана The Players Tribune.
В первом сезоне 22-летний Холанн за «Манчестер Сити» сыграл 53 матча, забив 52 гола. В составе «горожан» он оформил требл (АПЛ, Кубок Англии, ЛЧ).
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|Ман. Сити
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2
|Арсенал
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3
|МЮ
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4
|Ньюкасл
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5
|Ливерпуль
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6
|Брайтон
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7
|Астон Вилла
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8
|Тоттенхэм
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9
|Брентфорд
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10
|Фулхэм
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11
|Кр. Пэлас
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|0-0
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12
|Челси
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13
|Вулверхэмптон
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|0-0
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14
|Вест Хэм
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|0
|0-0
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15
|Борнмут
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|0-0
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16
|Нот. Форест
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|0-0
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17
|Эвертон
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|0-0
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18
|Бернли
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|0-0
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19
|Шеффилд Юн.
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|0-0
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20
|Лутон Таун
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|11.08
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Бернли – Ман. Сити
|- : -
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Арсенал – Нот. Форест
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Борнмут – Вест Хэм
|- : -
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Брайтон – Лутон Таун
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Эвертон – Фулхэм
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Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
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Ньюкасл – Астон Вилла
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Брентфорд – Тоттенхэм
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Челси – Ливерпуль
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МЮ – Вулверхэмптон
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