«Бавария» готова подождать Кейна до лета 2024 года
«Бавария» решила, если не получится подписать форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна этим летом, она вернется к трансферу через год, сообщает SportBild.
По данным источника, мюнхенцы готовы ждать игрока, чей контракт со «шпорами» истекает летом 2024 года. В клубе надеются, что Кейн не подпишет новое соглашение с «Тоттенхэмом».
В прошедшем сезоне 29-летний форвард провел 49 матчей во всех турнирах, забил 32 мяча и сделал 5 голевых передач.
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|0
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|0
|0
|0-0
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18
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|11.08
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Бернли – Ман. Сити
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Арсенал – Нот. Форест
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Борнмут – Вест Хэм
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Брайтон – Лутон Таун
|- : -
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Эвертон – Фулхэм
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|12.08
|17:00
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Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
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Челси – Ливерпуль
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