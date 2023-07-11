«Бавария» готова подождать Кейна до лета 2024 года

«Бавария» решила, если не получится подписать форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна этим летом, она вернется к трансферу через год, сообщает SportBild.

По данным источника, мюнхенцы готовы ждать игрока, чей контракт со «шпорами» истекает летом 2024 года. В клубе надеются, что Кейн не подпишет новое соглашение с «Тоттенхэмом».