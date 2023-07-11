«Манчестер Юнайтед» провел первые переговоры с Амрабатом
«Манчестер Юнайтед» внимательно следит за полузащитником «Фиорентины» Софьяном Амрабатом.
Как сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг, стороны провели первые
переговоры состоялись. 26-летний игрок также находится в списке «Баварии», но на данном этапе нет ничего конкретного.
Футболист выступает за «Фиорентину» с лета 2020 года, его контракт рассчитан до июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 30 миллионов евро.
В сезоне-2022/23 Амрабат провел 49 матчей во всех турнирах и отдал 1 результативную передачу.
Источник: Флориан Плеттенберг
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16
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17
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18
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Арсенал – Нот. Форест
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Борнмут – Вест Хэм
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Брайтон – Лутон Таун
|- : -
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Эвертон – Фулхэм
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