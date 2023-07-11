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Сегодня, 13:26

«Манчестер Юнайтед» провел первые переговоры с Амрабатом

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Манчестер Юнайтед» внимательно следит за полузащитником «Фиорентины» Софьяном Амрабатом.

Как сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг, стороны провели первые
переговоры состоялись. 26-летний игрок также находится в списке «Баварии», но на данном этапе нет ничего конкретного.

Футболист выступает за «Фиорентину» с лета 2020 года, его контракт рассчитан до июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 30 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Амрабат провел 49 матчей во всех турнирах и отдал 1 результативную передачу.

Источник: Флориан Плеттенберг
ФК Манчестер Юнайтед
Софьян Амрабат
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6
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
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 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
8
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
12
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
13
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
15
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
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