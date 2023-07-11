«Челси» подписал все документы с «Сантосом» по трансферу вигера Габриэла

«Челси» и «Сантос» подписали все документы по переходу вингера Анжело Габриэла в стан лондонцев, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, 12 июля 18-летний футболист пройдет вторую часть медицинского обследования, после чего отправится с «Челси» в тур в США. Сумма сделки составляет 15 миллионов евро. Решение о том, отдадут ли Габриэла в аренду, будет принято по окончании тура в США.

Габриэл стал вторым самым молодым игроком, дебютировавшим за «Сантос», выйдя на поле в матче бразильской серии А в октябре 2020 года в возрасте 15 лет 10 месяцев и 4 дней.

В сезоне-2023 чемпионата Бразилии вингер принял участие в 12 матчах и забил два мяча.