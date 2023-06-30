«Арсенал» объявил о переходе защитника Пабло Мари в «Монцу»

Защитник Пабло Мари присоединился к «Монце», сообщает пресс-служба «Арсенала».

29-летний футболист в прошлом сезоне выступал за итальянский клуб на правах аренды и забил 1 гол в 30 матчах серии А.

«Мы благодарим Пабло за его вклад в развитие клуба и желаем ему и его семье здоровья и счастья в их новой главе», — написано в сообщении пресс-службы «Арсенала».

Ранее испанец играл за «Фламенго», «Манчестер Сити», «Удинезе», «Жирону» и «Мальорку».