«Арсенал» объявил о переходе защитника Пабло Мари в «Монцу»
Защитник Пабло Мари присоединился к «Монце», сообщает пресс-служба «Арсенала».
29-летний футболист в прошлом сезоне выступал за итальянский клуб на правах аренды и забил 1 гол в 30 матчах серии А.
«Мы благодарим Пабло за его вклад в развитие клуба и желаем ему и его семье здоровья и счастья в их новой главе», — написано в сообщении пресс-службы «Арсенала».
Ранее испанец играл за «Фламенго», «Манчестер Сити», «Удинезе», «Жирону» и «Мальорку».
Источник: ФК «Зенит»
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