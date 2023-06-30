Защитник «Манчестер Юнайтед» Лэйрд перешел в «Бирмингем»

«Бирмингем» объявил о подписании контракта с защитником «Манчестер Юнайтед» Итаном Лэйрдом.

21-летний игрок подписал трехлетний контракт с новым клубом.

Ранее футболист выступал за «Милтон», «Суонси», «Борнмут» и «КПР» на правах аренды.

В прошлом сезоне за «КПР» Лэйрд сыграл 33 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи.