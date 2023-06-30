Защитник «Манчестер Юнайтед» Лэйрд перешел в «Бирмингем»
«Бирмингем» объявил о подписании контракта с защитником «Манчестер Юнайтед» Итаном Лэйрдом.
21-летний игрок подписал трехлетний контракт с новым клубом.
Ранее футболист выступал за «Милтон», «Суонси», «Борнмут» и «КПР» на правах аренды.
В прошлом сезоне за «КПР» Лэйрд сыграл 33 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи.
Источник: ФК «Бирмингем»
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13
|Вулверхэмптон
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|0
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|0-0
|0
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14
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Борнмут
|0
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|0
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|0-0
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16
|Нот. Форест
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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17
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Бернли
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|0-0
|0
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19
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|11.08
|22:00
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Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
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Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|17:00
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Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
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Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
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Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
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Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
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Ньюкасл – Астон Вилла
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|13.08
|16:00
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Брентфорд – Тоттенхэм
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Челси – Ливерпуль
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МЮ – Вулверхэмптон
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