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Защитник Аспиликуэта перейдет в «Атлетико»

Виталий Косик
Корреспондент
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Сесар Аспиликуэта.
Фото Reuters

Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта перейдет в «Атлетико», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, испанец подпишет контракт до 2025 года. Защитник покинет «Челси» на правах свободного агента.

33-летний футболист выступал за лондонский клуб с лета 2012 года. Всего он провел за «синих» 508 матчей, забил 17 голов и отдал 56 результативных передач.

В сезоне-2022/23 Аспиликуэта сыграл 32 матча за «Челси» и не отличился результативными действиями.

Сесар Аспиликуэта
Футбол
ФК Атлетико
ФК Челси
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