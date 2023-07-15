«Арсенал» объявил о переходе Деклана Райса

Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс перешел в «Арсенал», сообщается на официальном сайте «канониров».

Ранее «Вест Хэм» объявил, что сумма трансфера 24-летнего игрока стала рекордной для английского футбола.

Райс является воспитанником «Вест Хэма». Он провел за «молотобойцев» 245 матчей, забил 15 мячей и сделал 13 результативных передач. В прошедшем сезоне он выиграл первый трофей с клубом, став победителем Лиги конференций.

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