Алекс Теллес может снова стать одноклубником Роналду в «Аль-Насре»

«Аль-Наср» заинтересован в защитнике «Манчестер Юнайтед» Алексе Теллесе, утверждает Daily Mail.

По информации источника, «Аль-Наср» планирует сделку, несмотря на запрет на трансферы, который наложили на саудовский клуб из-за долга перед Ахмедом Мусой.

Алекс Теллес перешел в «Манчестер Юнайтед» в 2020 году. Прошлый сезон 30-летний бразилец провел на правах аренды в «Севилье». Ранее его одноклубником в «Манчестер Юнайтед» был Криштиану Роналду, который с января играет за «Аль-Наср».