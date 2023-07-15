«Вест Хэм» подтвердил уход Деклана Райса за рекордную сумму

«Вест Хэм» объявил об уходе полузащитника Деклана Райса за рекордную сумму для английского футбола.

Ранее стало известно, что «Арсенал» договорился о трансфере 24-летнего англичанина за 105 миллионов фунтов стерлингов.

Райс — воспитанник «Вест Хэма». В сезоне-2022/23 футболист забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи в 50 матчах за команду во всех турнирах и стал победителем Лиги конференций.