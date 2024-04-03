«Арсенал» и «Лутон Таун» встретятся в Лондоне 3 апреля в матче 31-го тура чемпионата Англии по футболу. Игра пройдет на стадионе «Эмирейтс». Начало — в 21.30 по московскому времени.

Смотреть бесплатно видеотрансляцию матча «Арсенал» — «Лутон Таун» можно будет в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте». Приводим варианты ссылок с трансляциями — первая / вторая / третья.

Следите за ключевыми событиями противостояния 31-го тура АПЛ в матч-центре «СЭ».

«Арсенал» под руководством Микеля Артеты с 65 очками после 29 туров располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Англии. «Лутон Таун» идет на 18-м месте с 22 баллами.

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